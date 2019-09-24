«Это не мой ребенок»: Антон Табаков рассказал о двух неудачных браках

Актер и бизнесмен Антон Табаков стал гостем программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова, пишет Teleprogramma.pro. В гостях у ведущего он рассказал о двух неудачных браках.
Впервые сын народного артиста женился в 18 лет. Юноша спешил уйти от опеки родителей. Молодая жена по имени Евгения работала медсестрой в столичной поликлинике. На свадьбе режиссер Никита Михалков произнес тост «за учебно-тренировочный брак», и оказался прав: союз продлился два с половиной года.
В дальнейшем Антон женился на литредакторе театра «Современник» Асе Воробьевой. Однако, по словам героя программы, трудности помешали паре жить вместе. Позже Ася стала женой другого актера Михаила Ефремова и родила от него сына. Ходила молва, что это ребенок от первого мужа.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве появится поезд, рассказывающий о жизни Олега Табакова.