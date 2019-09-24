«Это не мой ребенок»: Антон Табаков рассказал о двух неудачных браках

Актер и бизнесмен Антон Табаков стал гостем программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова, пишет Teleprogramma.pro. В гостях у ведущего он рассказал о двух неудачных браках.

Впервые сын народного артиста женился в 18 лет. Юноша спешил уйти от опеки родителей. Молодая жена по имени Евгения работала медсестрой в столичной поликлинике. На свадьбе режиссер Никита Михалков произнес тост «за учебно-тренировочный брак», и оказался прав: союз продлился два с половиной года.

«Наверное, у нас не совпадали интересы. Не всегда находили темы для разговоров», — вспомнил Табаков.

В дальнейшем Антон женился на литредакторе театра «Современник» Асе Воробьевой. Однако, по словам героя программы, трудности помешали паре жить вместе. Позже Ася стала женой другого актера Михаила Ефремова и родила от него сына. Ходила молва, что это ребенок от первого мужа.

«Мы какое-то время не были с Асей в разводе. А они уже жила с Ефремовым. Отсюда и слухи. Но это не мой ребенок», — подтвердил Табаков. С Ефремовым они сохранили приятельские отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве появится поезд, рассказывающий о жизни Олега Табакова.