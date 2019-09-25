Поклонники Аниты Цой обеспокоены результатом пластической операции

Поклонники Аниты Цой переживают, что 48-летняя певица сделала пластическую операцию, и она могла оказаться неудачной. В понедельник, 23 сентября, русскоязычный корейский блогер Сергей Ан опубликовал в Instagram фото, снятое у входа в международный аэропорт Инчхон в Сеуле.

«Недавно нас посетила народная артистка стран СНГ Анита Цой! Возле аэропорта она появилась в черной кепке и в маске, как айдол, видимо куда-то она заезжала ради своей красоты. Красота требует жертв», — написал он.

Некий анонимный пластический хирург в интервью интернет-порталу Дни.ру предположил, что артистка сделала операцию по корректировке нижней части овала лица. По его словам, сейчас многие звезды вместо подтяжки лица вставляют в подбородок силиконовый имплант. В этом случае маска и темные очки нужны, чтобы скрыть возникающие после хирургического вмешательства отеки и рубцы.

Instagram @sergey_ahn

Впрочем, в соцсетях есть еще фотографии, снятые фанатами Аниты Цой в Сеуле около недели назад. 5-tv.ru решил спросить специалиста, можно ли по появившимся снимкам предположить, имела ли место операция.

Пластический хирург, член Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), преподаватель СПБГМУ имени академика Павлова Кирилл Протасов не разглядел на лице певицы следов хирургического вмешательства. Он отметил, что по снимку, сделанному в аэропорту невозможно сделать какой-либо вывод, поскольку «половина восточного мира ходит так — в масках и очках». На других фотографиях следов пластической операции нет.

Специалист пояснил, что необходимость в пластической операции наступает, когда «устает» кожа лица, и процедуры, которые могут сделать врачи косметологи-терапевты, уже себя исчерпали.

«Продолжительность же послеоперационного периода, который заметен со стороны на лице — это не менее двух недель, а чаще несколько больше. Во многом это зависит от особенностей самой операции», — отметил Протасов.

Instagram @shulepova_hong

Что касается Аниты Цой, то она на фотографиях выглядит хорошо.

«У нее лицо вполне себе без морщин, достаточно гладкое, высокое, в смысле все объемы стоят высоко. Так, обращает на себя внимание может немножко полнота некоторая, потому что в этом положении головы там есть какой-то второй подбородок, но вполне вероятно, что это просто эффект съемки», — сказал пластический хирург.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анита Цой поделилась с поклонниками снимком с пляжа, на котором загорает на море в купальнике.