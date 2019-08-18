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  4. «Анита-Афродита»: Фанаты оценили пляжное фото Цой в купальнике

«Анита-Афродита»: Фанаты оценили пляжное фото Цой в купальнике

, 16:16 Фото 537

Певица отдыхает и восстанавливает здоровье на морском побережье.

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Фото, видео : Instagram @anitatsoy

Певица Анита Цой наслаждается сейчас отдыхом в жаркой стране и восстанавливает здоровье. Во время фестиваля «Жара», состоявшемся в конце июля, артистка с корнем вырвала ноготь на большом пальце ноги и попала в больницу.

Исполнительница поделилась с поклонниками в Instagram фотографией с пляжа. На снимке Анита в синем слитном купальнике подставляет лицо солнцу.

«Потихоньку прихожу в себя: дышу морским воздухом, высыпаюсь, ем свежие морепродукты и продолжаю восстанавливать ногу. Спокойный летний режим ей, похоже, на пользу», — поделилась новостями артистка.

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Instagram @anitatsoy

Поклонники пожелали хорошего отдыха любимой певице, а также быстрого восстановления после травмы. Также подписчики отметили шикарную фигуру артистки.

«Красавица! Выглядишь прекрасно, всегда с юморком, позитивный человечек, отличного отдыха!»

«Анита-Афродита»;

«Как всегда мила и очаровательна, ваши формы вам очень идут»;

«Настоящая, живая, без фотошопа и силикона! Вкусненькая. Надоели все эти сухие, изможденные девицы, которые соревнуются, у кого громче кости гремят. Так держать», — оставили комментарии юзеры.

Ранее Анита Цой показала взрослого сына. Певица поведала поклонникам, что проводила Сергея в дальнюю поездку, но уже ждет его обратно.

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