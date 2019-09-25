«Как в голливудском фильме!»: Рита Дакота о своем отдыхе в Греции

Рита Дакота побывала вместе с годовалой дочкой Мией на отдыхе в Греции. По словам певицы, она готова променять на пляжный релакс все что угодно.

«Я дитя пляжа. Для меня никакие горы, городские улочки и леса никогда не встанут в один ряд с морем. Я сваливаю подышать любимой соленой водой при каждом удобном случае», — утверждает исполнительница.

Instagram @ritadakota

Молодая мама Рита Дакота опубликовала в Instagram снимки из отпуска, на которых и, правда, позирует только на берегу моря. Музыкальная исполнительница поделилась впечатлениями от отдыха с подписчиками и рассказала, как чувствовала себя на золотых пляжах Греции.

«Носимся по линии берега в догонялки, обливаемся водой, плещемся, как дети, строим замки из песка, сами все в песке, визжим, дурачимся и хохочем. Это выглядит, как настоящая киношная сцена в дорогом голливудском фильме, который обязательно про счастье и любовь. Только это не постановка, а моя реальная жизнь!» — написала радостный пост певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рита Дакота откровенно рассказала об отношениях с бывшим мужем.