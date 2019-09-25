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  4. 45 детей эвакуированы из-за пожара в детском саду в Сызрани

45 детей эвакуированы из-за пожара в детском саду в Сызрани

, 9:37 24

Предварительной причиной возгорания названа неисправность электропроводки.

Фото: www.globallookpress.com / Lidia Mukhamadeeva

В городе Сызрань Самарской области из-за пожара эвакуировали детский сад в среду, 25 сентября. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«В целях безопасности проведена эвакуация 75 человек, из них 45 детей», — доложили в ведомстве.

Огонь захватил площадь в один квадратный метр. В ликвидации пожара участвовали 14 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки — случилось короткое замыкание в щитке. В настоящий момент пожар полностью потушен. В результате инцидента никто из детей и работников детского сада не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощный пожар произошел в Сосновом Бору Ленобласти.

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