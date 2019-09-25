Звезда «Реальных пацанов» осталась без квартиры в Москве

Актриса Зоя Бербер, наиболее известная по роли Леры в культовом отечественном сериале «Реальные пацаны», осталась без квартиры в Москве. Об этом сообщает сайт Telepogramma.pro.

« Я умею зарабатывать деньги, а вот тратить правильно не умею. Взяла ипотеку, и вскоре строительство дома остановилось, компания объявила себя банкротом» , — поделилась звезда.

Знаменитость утверждает, что правоохранительные органы уже проводят проверку по данному факту. Зоя Бербер не оставляет надежды заехать в квартиру, так как для завершения строительства многоэтажного дома наняли другую фирму.

« Надеюсь, дом-таки достроят. И тогда квартира в Москве все же станет выгодным приобретением », — сказала артистка.

32-летняя Зоя Бербер замужем за сценаристом Александром Синегузовым. Вместе пара воспитывает общего ребенка — дочку Сашу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Реальных пацанов» шокировала поклонников новым имиджем.