Звезда «Реальных пацанов» осталась без квартиры в Москве

Актриса Зоя Бербер, наиболее известная по роли Леры в культовом отечественном сериале «Реальные пацаны», осталась без квартиры в Москве. Об этом сообщает сайт Telepogramma.pro.
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Знаменитость утверждает, что правоохранительные органы уже проводят проверку по данному факту. Зоя Бербер не оставляет надежды заехать в квартиру, так как для завершения строительства многоэтажного дома наняли другую фирму.
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32-летняя Зоя Бербер замужем за сценаристом Александром Синегузовым. Вместе пара воспитывает общего ребенка — дочку Сашу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Реальных пацанов» шокировала поклонников новым имиджем.