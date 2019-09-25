64-летняя пенсионерка из Петербурга стала лицом L’Oreal Paris

Пенсионерка из Петербурга Валентина Ясень стала амбассадором косметической и парфюмерной компании L’Oreal Paris. Рекламный видеоролик с участием пожилой модели и других звезд «Что, если границ не существует?» был опубликован на видеохостинге YouTube.
64-летняя модель снялась в рекламном ролике тонального крема французского бренда. Вместе с пожилой красавицей участие в съемках промо-видео приняли такие звезды, как: телеведущая Регина Тодоренко, актриса Светлана Ходченкова, известная российская балерина Диана Вишнева и другие.
Валентина Ясень принимала участие в фотосессиях для множества известных брендов одежды. В 2018 году пенсионерка из Петербурга была удостоена звания «модель года» по версии топового глянцевого издания.
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