Российское промысловое судно горит у берегов Норвегии

В норвежском порту Брейвика российское промысловое судно загорелось в среду, 25 сентября. О возгорании траулера в Тwitter сообщили местные правоохранительные органы.
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Местная телекомпания NRK прокомментировала ситуацию со ссылкой на источники в полиции.
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В настоящий момент идет эвакуация местных жителей, находящихся неподалеку от очага возгорания. На место происшествия выдвинулись спасательные службы. По предварительным данным, на борту загоревшегося траулера членов экипажа нет.
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