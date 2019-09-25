Российское промысловое судно горит у берегов Норвегии

В норвежском порту Брейвика российское промысловое судно загорелось в среду, 25 сентября. О возгорании траулера в Тwitter сообщили местные правоохранительные органы.

« Порт Брейвика: пожар на российском траулере, сильное задымление », — доложили в ведомстве.

Местная телекомпания NRK прокомментировала ситуацию со ссылкой на источники в полиции.

« Возгорание произошло на российском траулере. Спасательные службы находятся в пути, следуют к возгоранию на траулере, который стоит в порту Брейвика в Тромсе. Ситуация пока неясна, идет сильное распространение задымления », — сказали в NRK.

В настоящий момент идет эвакуация местных жителей, находящихся неподалеку от очага возгорания. На место происшествия выдвинулись спасательные службы. По предварительным данным, на борту загоревшегося траулера членов экипажа нет.

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