Самодельный корабль с 60 людьми опрокинулся в Карибском море, двое погибли

Самодельное судно с 60 людьми на борту перевернулось в Карибском море недалеко от острова Мона в Пуэрто-Рико. Об этом сообщили представители Юго-восточного округа Береговой охраны США. По данным ведомства, погибли два человека, не менее 40 спасены.

Кадр с места спасательной операции. news.uscg.mil/Пресс-служба Береговой охраны США, Министерство внутренней безопасности

«Экипажи Береговой охраны США спасли не менее 40 человек примерно в 10 милях от острова Мона в понедельник после сообщения об опрокинувшемся самодельном судне. Два человека были обнаружены погибшими», — говорится в публикации в соцсети X.

По данным выживших, судно перевернулось около 23:00 в воскресенье после драки на борту, в ходе которой несколько человек получили серьезные ранения мачете. Пассажиры начали прыгать в воду и пытались доплыть до острова Мона, спасательных жилетов ни на ком не было.

Операция началась около полудня понедельника, когда экипаж гражданского судна Tripiti сообщил в Береговую охрану, что подобрал из воды четырех человек. В поисках задействованы катер Joseph Doyle, авиастанции Борinquen и Майами, полиция Пуэрто-Рико, Таможенно-пограничная служба США, ВВС Доминиканской Республики и другие ведомства.

Национальность и личности пострадавших официально не раскрываются, не подтверждено и то, были ли они мигрантами. Спасательная операция продолжается.

Кадр с места спасательной операции. news.uscg.mil/Пресс-служба Береговой охраны США, Министерство внутренней безопасности

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре на рыболовном корабле «Триумф» — инцидент произошел в акватории Тихого океана у Камчатки. Двое моряков с этого судна находятся в тяжелом состоянии. Экипаж эвакуировали двумя рейсами: четверых доставили в краевую больницу, еще у двоих травмы средней степени тяжести. Самочувствие 21 моряка оценивается как удовлетворительное.

Всего на борту находились 29 человек. Четверо числятся пропавшими без вести.

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