Пропавшего в Тюменской области грудного ребенка нашли мертвым

В Заводоуковске Тюменской области завершили поиски пятимесячного Богдана Гафнера. Ребенка нашли в среду, 25 сентября, мертвым в лесополосе неподалеку от трассы «Тюмень — Омск». Информацию уже подтвердили в полиции.

Поисковики прочесали лесные массивы поблизости от дома, где живет семья мальчика. Там и обнаружили тело ребенка. По данным полиции, его няню, подозреваемую в похищении, также нашли неподалеку от тела ребенка и задержали.

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По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате насильственных действий. Также, по пока неподтвержденной информации, девушка намеревалась автостопом добраться из Тюменской области в сторону Омска.

Ранее сообщалось, что малыш пропал из дома 24 сентября. Мать шестимесячного Богдана Наталья Гафнер утверждала, что ребенка забрала 23-летняя няня, которая была сожительницей ее пасынка.

Женщина рассказала, что накануне девушка поругалась с ее пасынком и пришла к ней с мужем. Те на несколько часов оставили потенциальную невестку со своим шестимесячным малышом — Богданом, а по возвращению не обнаружили обоих. Телефон няни оказался выключен. Девушка даже не прихватила для младенца бутылочку и подгузники

По данным 5-tv.ru, после ссоры с молодым человеком, который был сводным братом погибшего младенца, няня решила похитить пятимесячного Богдана и уехать с ним из региона, чтобы семья и парень понервничали.

Однако, похитив ребенка, девушка поняла, что ей может грозить тюремный срок за похищение грудничка, которого она даже не способна обслужить. Кроме того, если ее будут искать, то с ребенком. Тогда няня и решила избавиться от малыша. После этого она задушила младенца в лесополосе и бросила.

СК возбудил уголовное дело по факту похищения младенца молодой няней в Тюменской области.