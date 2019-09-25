  1. Пятый канал
  4. СК возбудил уголовное дело по факту похищения младенца молодой няней в Тюменской области

СК возбудил уголовное дело по факту похищения младенца молодой няней в Тюменской области

, 12:21 Фото 39

Мама шестимесячного Богдана утверждает, что ребенка украла сожительница пасынка. Девушка и малыш объявлены в розыск.

Фото: www.globallookpress.com © Vladimir Godnik

В Заводоуковске Тюменской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения шестимесячного мальчика. 24 сентября малыш пропал из дома по улице Северной. Как утверждает мать шестимесячного Богдана Наталья Гафнер, его забрала 23-летняя няня, которая была сожительницей ее пасынка.

ВКонтакте

Наталья Гафнер рассказала, что накануне девушка поругалась с ее пасынком и пришла к ней с мужем. Те на несколько часов оставили потенциальную невестку со своим шестимесячным малышом — Богданом, а по возвращению не обнаружили обоих. Телефон няни оказался отключен. Девушка даже не прихватила для младенца бутылочку и подгузники.

Родители написали заявление в полицию. На предполагаемую похитительницу и ребенка составили ориентировку. Найти их пока не удалось, но поиски не прекращаются. Сотрудники МВД и Следственного комитета осматривают близлежащую к дому территорию, прочесывают лесной массив и опрашивают очевидцев.

МВД РФ

Ранее 5-tv.ru писал, что жителя Барнаула подозревают в жестоком убийстве пятилетнего сына.

Читайте также

+4° Днём +9°
Ночью +2°
63.71
-0.24 70.02
-0.26
Гороскоп на 25 сентября: Водолеи, отдохните от умственной акробатики!

Последние новости

12:53
Российское промысловое судно горит у берегов Норвегии
12:48
Пожар произошел на катке в парке «Фили»
12:44
«Остановись!»: Кристина Агилера подразнила фанатов глубоким декольте
12:41
Гидрометцентр: температурные аномалии ожидаются в России с октября по март
12:21
СК возбудил уголовное дело по факту похищения младенца молодой няней в Тюменской области
12:11
Спасатели ищут предположительно пропавший легкомоторный самолет на Ставрополье

Сейчас читают

Почему Водонаева перестала здороваться с приятелями
«Накипело!» Экс-возлюбленная Тимати ответила хейтерам на обвинения в анорексии
«Как в голливудском фильме!»: Рита Дакота о своем отдыхе в Греции

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев