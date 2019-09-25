СК возбудил уголовное дело по факту похищения младенца молодой няней в Тюменской области

В Заводоуковске Тюменской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения шестимесячного мальчика. 24 сентября малыш пропал из дома по улице Северной. Как утверждает мать шестимесячного Богдана Наталья Гафнер, его забрала 23-летняя няня, которая была сожительницей ее пасынка.

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Наталья Гафнер рассказала, что накануне девушка поругалась с ее пасынком и пришла к ней с мужем. Те на несколько часов оставили потенциальную невестку со своим шестимесячным малышом — Богданом, а по возвращению не обнаружили обоих. Телефон няни оказался отключен. Девушка даже не прихватила для младенца бутылочку и подгузники.

Родители написали заявление в полицию. На предполагаемую похитительницу и ребенка составили ориентировку. Найти их пока не удалось, но поиски не прекращаются. Сотрудники МВД и Следственного комитета осматривают близлежащую к дому территорию, прочесывают лесной массив и опрашивают очевидцев.

МВД РФ

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