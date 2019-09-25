«Потапу повезло!»: Настя Каменских отдыхает, пока муж выпускает новый альбом

Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию с семейного отдыха на одном из жарких побережий. Артистка запечатлена в купальнике на балконе отеля в очень соблазнительной, как отметили юзеры, позе. Сама Каменских добавила, что находится на отдыхе вместе с Потапом.

Instagram @kamenskux

«Потапу повезло!» — прокомментировал фотографию один из поклонников.

«Огонь!» — добавил другой.

«Ох, какая фигура!» — не сдержался пользователь.

«Хватит возбуждать!» — разоткровенничался очередной юзер.

«Ну ты и красотка!» — подтвердил еще один поклонник.

Между тем недавно пользователи также похвалили певицу за идеальные формы, связав это с замужеством. К слову, Потап на отдыхе успевает еще и работать. Буквально день назад у него вышел новый альбом, который он презентовал в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 24 Сен 2019 в 1:57 PDT

Ранее 5-tv.ru показывал видео с тренировки Насти Каменских.