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«Потапу повезло!»: Настя Каменских отдыхает, пока муж выпускает новый альбом

, 17:26 Фото 18

Певица и ее новоиспеченный супруг Потап проводят конец сентября в отпуске.

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Фото, видео: Instagram @kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию с семейного отдыха на одном из жарких побережий. Артистка запечатлена в купальнике на балконе отеля в очень соблазнительной, как отметили юзеры, позе. Сама Каменских добавила, что находится на отдыхе вместе с Потапом.

Instagram @kamenskux

«Потапу повезло!» — прокомментировал фотографию один из поклонников.

«Огонь!» — добавил другой.

«Ох, какая фигура!» — не сдержался пользователь.

«Хватит возбуждать!» — разоткровенничался очередной юзер.

«Ну ты и красотка!» — подтвердил еще один поклонник.

Между тем недавно пользователи также похвалили певицу за идеальные формы, связав это с замужеством. К слову, Потап на отдыхе успевает еще и работать. Буквально день назад у него вышел новый альбом, который он презентовал в соцсетях.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Ранее 5-tv.ru показывал видео с тренировки Насти Каменских.

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