«Замужество на пользу»: Подписчики оценили стройную фигуру Насти Каменских

Украинская певица Настя Каменских часто радует подписчиков в Instagram откровенными фотографиями. В этот раз артистка решила ограничиться снимком в черных обтягивающих лосинах и топе темного цвета, подчеркивающем пышную грудь знаменитости. Фото Настя сопроводила постом о гастролях.

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Каменских отметила, что подготовка к концерту — это огромный стресс, но благодарность поклонников перевешивает весь негатив от «перелетов-переездов».

«Когда видишь ваши глаза на концертах, забывается все на свете и остаются только приятные воспоминания!» — написала знаменитость.

Instagram @kamenskux

Поклонники обратили внимание не столько на слова Каменских, сколько на ее фигуру.

«Какая стройная стала, молодец, замужество на пользу пошло!»

«Куколка Барби»;

«Самый красивый ангел», — написали фанаты.

Однако некоторые фолловеры решили, что Настя «уже не та».

«Ну личико-то не такое молодое же сейчас…» — написала одна из пользовательниц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настя Каменских у бассейна порассуждала о своем теле.