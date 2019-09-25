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«Я бесконечно предана»: Анастасия Волочкова призналась в любви к профессии

, 18:16 Фото 452

Эпатажная балерина рассказала пользователям, как важно поддерживать форму и оставаться профессионалом своего дела.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram призналась поклонникам в любви к своей профессии. По словам 43-летней знаменитости, она встала на тернистый путь танцовщицы в пятилетнем возрасте и до сих пор предана своему любимому делу.

«Я бесконечно предана моей профессии балерины. На этот путь я встала с пяти лет… И счастлива реализации моей мечты. Еще много интересных творческих проектов надо совершить», — написала Анастасия Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Танцовщица добавила, что важно всегда поддерживать форму и быть профессионалом своего дела. По словам Анастасии Волочковой, ей искренне жаль тех, кто занимается не тем, чем хотелось бы. Она отметила, что осуждать людей за подобный выбор нельзя.

Большинство подписчиков в комментариях согласились с позицией Анастасии Волочковой. Кроме того, фанаты балерины оставили немало комплиментов под фото, сопровождающим ее публикацию.

«Очень красивое фото!»

«Настя, не открывай свою душу каждому… Кто-то и камень может бросить…»

«Красивая прима-балерина!»

«Какая вы хрупкая и красивая. Счастья Вам много-много», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова откровенно рассказала о Собчак и ее разрыве с любимым.

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