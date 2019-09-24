«Это она ему изменила»: Волочкова откровенно о Собчак и ее разрыве с любимым

Анастасия Волочкова приняла решение расставить, наконец, все точки над «i» в отношениях со своей вечной конкуренткой-блондинкой Ксенией Собчак. У балерины настолько «накипело», что она поведала обо всем: и о прошлых скандалах и новом медиавзрыве — свадьбе телеведущей с режиссером Константином Богомоловым.

Оказывается, еще в 90-е Ксения Собчак пыталась насолить известной балерине, сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

«Появляясь на мероприятиях, всегда считала нужным устраивать скандалы в отношении меня. Она обливала меня вином, сталкивала с лестницы. Причем это случилось на показе западного дизайнера!» — поделилась известная танцовщица.

Долгие годы главной интригой оставался скандал вокруг того, что Собчак обвинила Волочкову в том, что она увела у нее любимого мужчину — бизнесмена Вячеслава Лейбмана. Тогда Ксения во всеуслышание заявила:

«Я ей Москву показала, а она у меня потом молодого человека увела!»

Балерина призналась, то все было не так. Лейбман светской львице не изменял. А наоборот — это Ксения не просто ему изменила, а бросила и «стала жить с другим человеком, который потом подсадил ее на вредные привычки». А обвинения в ее адрес были Собчак в тот момент очень выгодны.

И вот недавно Ксения Собчак лично пригласила Анастасию Волочкову на свою свадьбу с Богомоловым. Балерина, не подозревая ничего плохого, согласилась принять участие в торжестве и станцевать для молодоженов танец умирающего лебедя.

«Константин позже уточнил, что из этого лебедя нужно сделать какой-то стеб. Сначала я согласилась, но потом поняла, что это будет очередная подстава. В ночь перед мероприятием позвонили Костя с Ксенией, уговаривали прийти — им нужен был какой-то скандал, чтобы у события был резонанс», — заявила артистка.

По совету дочери Анастасия Волочкова, которая напомнила матери о старых обидах и неприятностях, возникающих от Собчак, она не стала участвовать в торжестве по случаю бракосочетания светской львицы и эпатажного режиссера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак назвала свою свадьбу деконструированным шапито.