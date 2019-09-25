Второй самолет с экипажем аварийной плавбазы «Петр Житников» вылетел во Владивосток

На помощь крупнейшей российской плавбазе «Петр Житников» пришли два спасательных судна. Также увеличена и группировка противопожарной бригады до 65 человек. Осложняет работу сильный шторм.

Возгорание на плавбазе не могут сбить уже вторые сутки, но распространение огня удается сдерживать. Тем временем эвакуированных членов экипажа, а это 360 человек, начинают вывозить с острова ШикотАн во Владивосток. В ближайшие часы за ними вылетят два чартерных рейса.

«Обеспечены питанием, в том числе горячим. В случае необходимости готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь. Правительство Сахалинской области находится в конструктивном диалоге с судовладельцем. Он также полностью заинтересован в решении всех вопросов связанных с доставкой людей до места проживания», — председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

По словам судовладельца, перед выходом в рейс плавбаза прошла противопожарную проверку. Но что стало причиной возгорания, пока неизвестно. После ликвидации огня судно отправят в порт Находки, для технического обследования. Тогда же и будет решен вопрос — подлежит ли «Петр Житников» восстановлению.

Между тем, уже два чартерных рейса вылетели во Владивосток с членами экипажа аварийной плавбазы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российское промысловое судно горит у берегов Норвегии.