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  4. «Никогда не гугли симптомы!»: Шведские врачи посвятили песню ипохондрикам

«Никогда не гугли симптомы!»: Шведские врачи посвятили песню ипохондрикам

, 16:19 Видео 36

Юмористический ролик создан специально для тех, кто мнительно относится к своему здоровью и ищет в сети информацию о смертельных диагнозах.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox, YouTube @Henrik Widegren

В Швеции врачи записали юмористический ролик, в котором высмеяли людей, страдающих ипохондрией. Это состояние, когда человек постоянно, порой безосновательно, беспокоится по поводу возможности заболеть. Видео с медиками-музыкантами опубликовали в YouTube.

«Пожалуйста, никогда не гугли симптомы! Мой единственный рецепт! Ты получишь сотни диагнозов и допотопных прогнозов, где каждый симптом — признак серьезного заболевания. Если гуглишь «кашель» и «диагноз» — у тебя «туберкулез», — поют в видео врачи.

В забавном ролике приведено еще несколько «диагнозов из сети», например: если ищешь в поисковике слова «лихорадка» и «покраснения», то у тебя «эбола» и ты скоро умрешь. А если введешь в поисковую строку «насморк», то это твой мозг вытекает через ноздри.

Видео пользуется бешеной популярностью в сети и набрало почти миллион просмотров. Один из пользователей поделился личной историей — лечащий врач включил ему эту песню, когда он, будучи абсолютно здоровым, явился на прием в больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сеть взорвало юмористическое видео Лолиты и Аниты Цой.

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