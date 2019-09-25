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Стойка шасси загорелась у Boeing 767 при посадке в Барнауле

, 17:50 Срочная новость 71

ЧП произошло в среду, 25 сентября, около 17 часов по московскому времени.

Фото: www.globallookpress.com © Leonid Faerberg

Стойка шасси загорелась у самолета Boeing 767, который приземлился в Барнауле. ЧП произошло в среду, 25 сентября, около 21 часа по местному времени. Между тем в распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места эвакуации пассажиров.

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