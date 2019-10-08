В США выпустили линейку гендерно-нейтральных кукол

Американская компания Mattel запустила новую линейку гендерно-нейтральных кукол с различным набором опций под названием Creatable World («Творимый мир»).

Особенность этих игрушек заключается в том, их можно «переделать» на свой вкус и настроение, например, поменять прическу. Для этого в комплекте прилагаются два парика: с короткой стрижкой «под мальчика» и длинными локонами. Также продаются комплекты одежды и аксессуаров, позволяющие создать разнообразные образы одной и той же куклы.

Но главное отличие новой линейки кукол — это их «кожа». Теперь, чтобы не задеть никого по расовому признаку, они представлены в шести цветах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, виртуальный питомец из 1990-х возвращается — производитель объявил о выпуске новой модели «Тамагочи».