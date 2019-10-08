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  4. В США выпустили линейку гендерно-нейтральных кукол

В США выпустили линейку гендерно-нейтральных кукол

, 9:32 Видео 26 923

Кроме того, игрушки теперь будут с разным «цветом кожи».

Фото: Instagram @creatableworld

Американская компания Mattel запустила новую линейку гендерно-нейтральных кукол с различным набором опций под названием Creatable World («Творимый мир»).

Особенность этих игрушек заключается в том, их можно «переделать» на свой вкус и настроение, например, поменять прическу. Для этого в комплекте прилагаются два парика: с короткой стрижкой «под мальчика» и длинными локонами. Также продаются комплекты одежды и аксессуаров, позволяющие создать разнообразные образы одной и той же куклы.

 
 
 
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In our world, dolls are as limitless as the kids who play with them. Introducing #CreatableWorld, a doll line designed to keep labels out and invite everyone in. Link in bio. #AllWelcome

Публикация от  Creatable World (@creatableworld)

Но главное отличие новой линейки кукол — это их «кожа». Теперь, чтобы не задеть никого по расовому признаку, они представлены в шести цветах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, виртуальный питомец из 1990-х возвращается — производитель объявил о выпуске новой модели «Тамагочи».

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