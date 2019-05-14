«Тамагочи» возвращается! Виртуальный питомец из 90-х скоро появится в магазинах

Виртуальный питомец из 90-х возвращается. Производитель объявил о выпуске новой модели «Тамагочи».

Судя по таймеру на сайте компании, продажи гаджета начнутся через 74 дня.

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У игрушки появятся новые функции: питомцы смогут ходить друг к другу в гости и размножаться.

Гаджет также можно будет синхронизировать со смартфоном, чтобы обмениваться персонажами и дарить подарки.

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