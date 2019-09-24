Копия? Ольга Бузова показала свое «превращение» в Дженнифер Лопес

Телеведущая Ольга Бузова продемонстрировала в своем Instagram-аккаунте сходство с американской звездой Дженнифер Лопес. Для этого российская певица использовала известное приложение. Результатом обработки Бузова поделилась со своими подписчиками.
Программа решила, что российская знаменитость похожа на голливудскую певицу и актрису Дженнифер Лопес. Телеведущая результатом осталась довольна.
Подписчики российской телеведущей разделились на два лагеря. Одни фолловеры высказались, что между Бузовой и Лопес действительно есть сходство, а другие решили, что Ольга совсем непохожа на Джей Ло.
«И правда похожи прямо»;
«Давно обратила, что у вас есть что-то общее»;
«Копия Дженнифер Лопес!»;
«Вообще не похожа»;
«Неее, не похожа совсем», — написали фолловеры.
По поводу внешнего сходства вопрос так и остался открытым, а вот по количеству подписчиков Ольге Бузовой до Дженнифер Лопес еще точно далеко. У российской телеведущей их чуть больше 16 миллионов, а у голливудской звезды — 101 миллион.
Ранее 5-tv.ru сообщал, каких страхов натерпелась Бузова на шоу «Форт Боярд».