Копия? Ольга Бузова показала свое «превращение» в Дженнифер Лопес

Телеведущая Ольга Бузова продемонстрировала в своем Instagram-аккаунте сходство с американской звездой Дженнифер Лопес. Для этого российская певица использовала известное приложение. Результатом обработки Бузова поделилась со своими подписчиками.

Программа решила, что российская знаменитость похожа на голливудскую певицу и актрису Дженнифер Лопес. Телеведущая результатом осталась довольна.

«Вот такое приятное сравнение выдало мне приложение #Gradient. Красотка, правда? Я красотка, ну и моя любимая Jlo, конечно, тоже, — написала Ольга Бузова.

Instagram @buzova86

Подписчики российской телеведущей разделились на два лагеря. Одни фолловеры высказались, что между Бузовой и Лопес действительно есть сходство, а другие решили, что Ольга совсем непохожа на Джей Ло.

«И правда похожи прямо»;

«Давно обратила, что у вас есть что-то общее»;

«Копия Дженнифер Лопес!»;

«Вообще не похожа»;

«Неее, не похожа совсем», — написали фолловеры.

По поводу внешнего сходства вопрос так и остался открытым, а вот по количеству подписчиков Ольге Бузовой до Дженнифер Лопес еще точно далеко. У российской телеведущей их чуть больше 16 миллионов, а у голливудской звезды — 101 миллион.

Ранее 5-tv.ru сообщал, каких страхов натерпелась Бузова на шоу «Форт Боярд».