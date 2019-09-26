Иномарку разорвало после столкновения с фурой под Воронежем

Страшная авария произошла на трассе М4 в Воронежской области в ночь на четверг, 26 сентября.

Как сообщает ФАН, водитель и пассажир Renault Logan погибли после столкновения с фурой в районе Верхнего Мамона. Очевидцы сообщили, что французская легковушка вылетела на встречную полосу на огромной скорости.

В результате столкновения Logan разорвало на части и разбросало на несколько метров. Свидетели полагают, что шансов и водителя и пассажира легковушки не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что накануне появились сообщения о сразу двух российских звездах, попавших в аварию. У автомобиля, в котором находилась певица Юлия Ковальчук, лопнуло колесо во время возвращения с выступления в Рязани. А вот история со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым оказалась возможно слухом.