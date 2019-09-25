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Дмитрий Губерниев прокомментировал ДТП со своим участием

, 19:04 Эксклюзивное интервью 56

В сети распространилась информация о том, что известный спортивный комментатор стал участником аварии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © АГН Москва

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слухи о том, что он якобы попал в ДТП. По информации KP.RU, 17 сентября возле Префектуры Зеленоградского административного округа BMW телеведущего въехал в заднюю часть Mazda 6.

Однако в интервью 5-tv.ru Дмитрий Губерниев заявил, что у него все отлично, на машине ни царапины, и вообще аварии не было.

«Вы знаете, я под лошадь попал, как в известном произведении. Если говорить серьезно, то я сейчас приехал на машине, верите, ни царапины. Как ездил, так и езжу, может это какая-то непроверенная информация. Не помню, честно говоря. Я езду живехонько-здоровехонько. Знаете, всякое бывает. Может это был не я, может другая машина. Чисто поклеп», — заявил Губерниев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дмитрий Дибров с женой Полиной на мотоцикле врезались в дерево.

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