«Проще быть одной»: Звезда «Ворониных» призналась, что давно развелась с мужем

Звезда сериала «Воронины» Юлия Куварзина ошарашила поклонников признанием, что уже шесть лет как рассталась со своим с мужем — актером театра и кино Алексеем Апдовцевым. Пара поженилась в 2008 году. У них есть дочь Елизавета, сейчас девочке 11 лет.

«Мы просто разошлись. Мне не хочется сейчас лишней жалости. Мне проще быть одной, легче. Ни с кем не надо выяснять отношений», — рассказала 44-летняя актриса в эфире одной из радиостанций.

Инициатором развода была сама Куварзина. Как пишет сайт KP.RU, ради дочери бывшие супруги сохранили хорошие отношения, но основная нагрузка по воспитанию ребенка легла на плечи Юлии. Кроме Лизы, у Алексея Апдовцева есть еще три дочери.

Ранее 5-tv.ru писал, что некоторое время назад Кристина Асмус, по наблюдениям поклонников, перестала носить обручальное кольцо.