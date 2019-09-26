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125 на двоих: Как Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс сохраняют брак почти 20 лет

, 6:35 Видео 144

Обладателю двух «Оскаров» и пяти «Золотых глобусов» 25 сентября исполнилось 75 лет, а его также оскароносной супруге — 50. И более 20 лет звездная пара остается вместе, несмотря на тяжелые испытания.

Фото: www.globallookpress.com / Li Ying

Обладателю трех «Оскаров» и пяти «Золотых глобусов» Майклу Дугласу 25 сентября исполнилось 75 лет. В тот же день его супруга, тоже лауреат премии «Оскар» Кэтрин Зета-Джонс отпраздновала 50-летие. Пара вместе уже более 20 лет, несмотря на неоднократное появление слухов о разводе и многомиллионных исках по разделу имущества, а также испытания, связанные с тяжелыми заболеваниями у обоих супругов.

Сына знаменитых актеров Кирка Дугласа и Дайаны Дэррид с молодой Кэтрин познакомил Дэнни Де Вито — друг и партнер по нескольким картинам. Майкл тогда был женат на дочери известного дипломата.

Instagram @michaelkirkdouglas

Позже в интервью Дуглас признавался, что, увидев актрису, «потерял голову». Но звезда фильма «Маска Зорро» согласилась остаться с 56-летним актером лишь с условием, что он официально разведется с женой, а с ней подпишет брачный контракт. По условиям соглашения в случае измены Майкл Дуглас должен будет выплатить Кэтрин по 2,8 миллиона долларов за каждый совместно прожитый год и еще пять миллионов сверх того. В 2000 году они поженились. В том же году появился на свет их сын Дилан, а через три года — дочь Кэрис.

Первый серьезный удар обрушился на пару на десятый год брака — врачи обнаружили у Дугласа рак гортани.

«Я подумала: „Сейчас кому-то придется поднимать меня с пола“. Это был чудовищный шок. Когда тебя огорошивают такими новостями, очевидно, что вся гармония благополучной жизни катится под откос», — приводит слова Зета-Джонс Газета.ru.

 
 
 
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🎼Happy Birthday to me, Happy Birthday to me, Happy Birthday to me, my husband Michael Douglas! and anyone else who was conceived around Christmas or New Years😂Happy birthday to all.😘

Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Со страшным заболеванием актеру удалось справиться через год, однако теперь серьезная медицинская помощь потребовалась самой актрисе. Дважды в течение трех лет ей пришлось проходить курс лечения от биполярного расстройства. После всего этого в 2013 году пара объявила, что собирается какое-то время пожить раздельно. Но уже в следующем году, отмечая очередной юбилей, Майкл Дуглас успокоил поклонников, сообщив, что им с Кэтрин удалось сохранить семью.

«У нас с Кэтрин все прекрасно. Я еще никогда не чувствовал себя сильнее и счастливее», — сказал актер.

Накануне оба супруга обменялись трогательными поздравлениями в соцсетях.

Facebook @MichaelDouglasOfficial

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сексуальном скандале, которого виртуозно удалось избежать Майклу Дугласу в прошлом году.

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