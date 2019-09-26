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  4. Пожар на российском траулере «Бухта Наездника» грозит экологической катастрофой

Пожар на российском траулере «Бухта Наездника» грозит экологической катастрофой

, 6:39 Эфирная новость 40

В норвежском городе Тромсё возгорание на судне не могут потушить почти сутки. Существует угроза взрыва — огонь вплотную подошел к цистерне с аммиаком.

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Фото, видео: YouTube / Dagbladet, 5-tv.ru

В норвежском городе Тромсё назревает экологическая катастрофа. Пожар на российском траулере «Бухта Наездника» вышел из-под контроля. По данным спасателей — на борту горит гидравлическое масло.

Клубы черного дыма накрыли город. Существует угроза взрыва — огонь вплотную подошел к цистерне с аммиаком. Возгорание на российском траулере «Бухта Наездника» не могут потушить почти сутки. Штаб полиции сейчас рассматривает два варианта действий.

«Мы должны эвакуировать всех жителей в пределах зоны безопасности вокруг судна. Это около 300 метров. Другой вариант — затопить траулер прямо там, где он сейчас находится. Это позволит потушить пожар», — заявил начальник штаба местной полиции Мортен Петтерсен.

В порт норвежского города Тромсё российский траулер зашел для смены экипажа и планового ремонта. По данным наших дипломатов, никто из моряков не пострадал. Все 29 членов экипажа эвакуированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СКР начал проверку из-за пожара на российском траулере в Норвегии.

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