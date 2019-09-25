СКР начал проверку из-за пожара на российском траулере в Норвегии

В норвежском порту Тромсе пытаются потушить российский траулер «Бухта Наездник». Горят бочки с гидравлическим маслом, каюты и обшивка. Сбить пламя не удается больше семи часов.

На палубе находятся газовые баллоны и если огонь подойдет к ним вплотную взрыва — не миновать. Так оценивают ситуацию журналисты телекомпании NRK. По их данным, спасатели уже готовят жителей соседнего с портом района к экстренной эвакуации.

В случае ухудшения обстановки судно ждет буксировка в открытое море, где ему просто дадут сгореть. По предварительным данным, пожар возник во время сварочных работ.

Никто из членов экипажа, а это 29 человек, серьезно не пострадал, но 12 моряков все же пришлось отправить в больницу на обследование. Траулер, который приписан к порту Мурманска, зашел в норвежские воды для планового ремонта. Тем временем следователи уже начали проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пожар на российском траулере в Тромсе локализовали.