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За нарушителями парковки в Петербурге начнут «шпионить»

, 9:52 Эфирная новость 64

Данные, полученные мобильными видеосистемами, будут передаваться в информационный центр ГИБДД.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

В Петербурге за любителями бросать свои автомобили «где попало», начнут «шпионить» мобильные видеосистемы. Данные в автоматическом режиме будут передаваться в информационный центр ГИБДД.

Планируется что эти меры, облегчат работу коммунальщикам. Ведь с началом зимы снегоуборщикам приходиться бороться не только с сугробами, но и с недобросовестными автовладельцами. Подробнее обо всем в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Алексея Полторанина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что россиян появится шанс уйти от выплат штрафов ГИБДД.

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