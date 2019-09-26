За нарушителями парковки в Петербурге начнут «шпионить»

В Петербурге за любителями бросать свои автомобили «где попало», начнут «шпионить» мобильные видеосистемы. Данные в автоматическом режиме будут передаваться в информационный центр ГИБДД.

Планируется что эти меры, облегчат работу коммунальщикам. Ведь с началом зимы снегоуборщикам приходиться бороться не только с сугробами, но и с недобросовестными автовладельцами. Подробнее обо всем в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Алексея Полторанина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что россиян появится шанс уйти от выплат штрафов ГИБДД.