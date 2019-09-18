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У россиян появится шанс уйти от выплат штрафов ГИБДД

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Долги обнулятся в том случае, если человек пройдет процедуру банкротства, подразумевающую под собой тщательную проверку, пишет «Российская газета».

Фото: ТАСС/Шамуков Руслан

У россиян, прошедших процедуру личного банкротства, появится возможность избежать уплаты штрафов ГИБДД. Соответствующее предложение о поправках в Бюджетный кодекс уже рассмотрели в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. По словам председателя Ассоциации юристов России Владимира Груздева, изменения в законодательстве позволят разрешить проблемы, возникающие у граждан РФ, попавших в тяжелую финансовую ситуацию. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что процедура личного банкротства подразумевает под собой тщательную проверку имущественного состояния гражданина. При этом с россиянина большую часть денежных средств могут взыскать за счет погашения задолженности, однако от уплаты оставшейся части долга его освободят.

По информации «Российской газеты», в 2019 году банкротами было признано 411,8 тысячи граждан, а общая сумма долгов, которая была с них списана, составила 153,7 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки.

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У россиян появится шанс уйти от выплат штрафов ГИБДД

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