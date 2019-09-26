Зеленский рассказал о встрече с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о состоявшемся диалоге с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча политиков прошла во время торжественного приема Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщают «Известия».

«Господин Лавров подошел ко мне, сказал, что: „Я хочу познакомиться. И хочу вам сказать, что мы очень хотим, чтобы закончилась война на Донбассе“ и поздравил меня с обменом. Был очень короткий разговор, мы в очереди стояли », —утверждает Зеленский.

Украинский лидер и глава российского МИД пообщались после встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Во время переговоров глава США посоветовал коллеге развивать отношения с Россией в том же ключе.

« Вы достигли прогресса с Россией, продолжайте в том же духе », — сказал Трамп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.