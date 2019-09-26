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Кадры пожара в хостеле на востоке Москвы с девятью пострадавшими

, 8:27 Видео 37

Одна из жертв возгорания госпитализирована в тяжелом состоянии — женщина находится в коме третьей степени.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lidia Mukhamadeeva, Instagram @flanfy, ВКонтакте @Станислав Головин

В Москве на территории Измайловского кремля в хостеле «Петр Первый» произошло возгорание в ночь на четверг, 26 сентября. В результате пожара пострадали девять человек. Огонь распространился на площади в восемь квадратных метров на первом этаже, дым распространился на второй.

Из здания были эвакуированы около ста человек: двум оказана первая помощь на месте, семь пострадавших госпитализированы в медучреждения, одна из них доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас пострадавшая находится в коме третьей степени.

«В ходе работ по ликвидации загорания, пожарные спасли 15 человек, к сожалению, есть пострадавшие — всех спасенных передали медикам для осмотра», — сообщили в МЧС по городу Москве.

В настоящий момент возгорание полностью ликвидировано, обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранительным органам.

Ранее 5-tv.ru писал о списке пострадавших при пожаре в хостеле на востоке Москвы.

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