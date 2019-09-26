Число пострадавших при пожаре в хостеле на востоке Москвы возросло до восьми

Число пострадавших при пожаре в хостеле «Петр Первый» на территории Измайловского кремля возросло до восьми человек. Возгорание произошло в ночь на четверг, 26 сентября, на первом этаже в нежилом помещении на площади в восемь квадратных метров. Однако дым от пожара быстро распространился на верхние этажи.

Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшие госпитализированы в ближайшие столичные больницы:

Михаил П., 41 год Игорь С., 54 года Мухаммед М., 35 лет Алексей К. Неизвестная женщина, около 40 лет в состоянии комы Элла В., 56 лет Георгий Т., 39 лет Екатерина Х., 26 лет

В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Из здания были эвакуированы около ста человек, 15 из них спасены. Обстоятельства произошедшего уточняются.