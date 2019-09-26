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  4. Число пострадавших при пожаре в хостеле на востоке Москвы возросло до восьми

Число пострадавших при пожаре в хостеле на востоке Москвы возросло до восьми

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Дым от возгорания на площади в восемь квадратных метров в нежилом помещении хостела «Петр Первый» быстро распространился на верхние этажи.

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Фото, видео: ВКонтакте @Хостел Петр Первый, 5-tv.ru

Число пострадавших при пожаре в хостеле «Петр Первый» на территории Измайловского кремля возросло до восьми человек. Возгорание произошло в ночь на четверг, 26 сентября, на первом этаже в нежилом помещении на площади в восемь квадратных метров. Однако дым от пожара быстро распространился на верхние этажи.

Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшие госпитализированы в ближайшие столичные больницы:

  1. Михаил П., 41 год
  2. Игорь С., 54 года
  3. Мухаммед М., 35 лет
  4. Алексей К.
  5. Неизвестная женщина, около 40 лет в состоянии комы
  6. Элла В., 56 лет
  7. Георгий Т., 39 лет
  8. Екатерина Х., 26 лет

В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Из здания были эвакуированы около ста человек, 15 из них спасены. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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