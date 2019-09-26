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Лавров счел неприятным эпизодом отказ Белоруссии от российской военной базы

, 10:12 Видео 31

Глава МИД подчеркнул — главное, что Минск поддерживает с Москвой союзнические отношения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров считает отказ Белоруссии от размещения российской военной базы на территории государства «неприятным эпизодом». Однако руководитель МИД России подчеркивает — главное, что в Минске поддерживают с Москвой союзнические отношения.

«Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия — союзник России на все 100%», — утверждает Лавров.

Глава МИД РФ напомнил о том, что у России и Белоруссии существует план по развитию взаимодействия стран.

«У нас есть Программа совместных действий. Такого у нас больше ни с кем нет. В этом документе пунктуально и педантично расписаны те совместные шаги, которые мы будем предпринимать», — цитирует руководителя МИД России РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский рассказал о встрече с Сергеем Лавровым.

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