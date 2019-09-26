Лавров счел неприятным эпизодом отказ Белоруссии от российской военной базы

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров считает отказ Белоруссии от размещения российской военной базы на территории государства «неприятным эпизодом». Однако руководитель МИД России подчеркивает — главное, что в Минске поддерживают с Москвой союзнические отношения.

«Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия — союзник России на все 100% », — утверждает Лавров.

Глава МИД РФ напомнил о том, что у России и Белоруссии существует план по развитию взаимодействия стран.

«У нас есть Программа совместных действий. Такого у нас больше ни с кем нет. В этом документе пунктуально и педантично расписаны те совместные шаги, которые мы будем предпринимать» , — цитирует руководителя МИД России РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский рассказал о встрече с Сергеем Лавровым.