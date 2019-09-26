Новый способ борьбы со снегом предложили в России

Для борьбы со снегом российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон. По мнению экспертов, такой метод поможет убрать с дороги лед и сугробы, из-за которых сильно сужается проезжая часть, передает RT со ссылкой на исследование специалистов из РосдорНИИ.

Предлагается укладывать электропроводящий цементобетон (ЭПБ), на поверхности которого снег и лед станут таять быстрее, а значит, огромные сугробы появляться не будут.

Как отмечают в исследовании, ЭПБ можно положить вдоль краев дороги. Материал обеспечит быстрое таяние снега, а вода будет стекать в ливневую канализацию. На сложных участках дорог, к которым относятся мосты, съезды, путепроводы, специалисты предлагают размещать бетон по всей ширине проезжей части.

Электропроводящий цементобетон будет безопасным для пешеходов и водителей, говорится в исследовании. Сверху его покроют защитным слоем, а нижние слои дороги обеспечат заземление.

Директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская считает, что реализация подобной инициативы потребует значительных вложений, однако новые технологии помогут облегчить эту задачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в регионах РФ вновь не успели подготовиться к отопительному сезону.