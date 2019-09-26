Видео: Башкирские коммунальщики вышли косить траву в сильный снегопад

Житель Уфы и общественный деятель Азамат Галин опубликовал на своей странице в Facebook необычное видео. На кадрах видно, как сотрудник Управления дорожного хозяйства косит траву у дороги во время снегопада. Видео было опубликовано 25 сентября.

«Идет активная фаза заготовки придорожного сена. Запасаемся вдоволь. Отправим на экспорт», — подписал ролик мужчина.

Подписчики были поражены таким ходом дел не меньше автора ролика, некоторые стали иронизировать по поводу сложившейся ситуации. А вот многие отметили, что действительно все это было бы смешно, когда не было бы так грустно.

«Фантастический **********»;

«Это не смешно и очень печально»;

«Бренд «Башкирское сено» потеснит «Башкирский мед», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Сахалине дорожников поймали за вычерпыванием воды из луж лопатами. Странное занятие, которым были заняты специалисты ремонтной бригады, удивило жителей Южно-Сахалинска.