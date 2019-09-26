Полицейский-следователь в Подмосковье похищала машины умерших людей

В Подольске сотрудница местного управления МВД России похищала автомобили умерших людей. Полицейский-следователь вместе с сообщниками действовала согласно четко разработанной ею схеме, передает РЕН ТВ.

Женщина искала в базе ГИБДД машины, владельцы которых скончались. После чего она вызывала эвакуатор и увозила автомобили в неизвестном направлении. Злоумышленники надеялись, что родственники не успеют обнаружить пропажу машины, принадлежавшую покойному.

Однако в очередной раз провернуть хитрую схему сотруднице полиции не удалось. Она решила угнать Nissan Murano, но выяснилось, что старый владелец продал иномарку незадолго до смерти, а новый еще не успел переоформить.

Мужчина, не обнаружив свой автомобиль, обратился в полицию. Когда эвакуатор с иномаркой остановили правоохранители, они пытались всю вину свалить на следователя, но переписка в телефоне их выдала.

По некоторым данным, когда полицейский-следователь узнала о возбуждении против нее дела, она сбежала с подельником.

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