  1. Пятый канал
  4. Полицейский-следователь в Подмосковье похищала машины умерших людей

Полицейский-следователь в Подмосковье похищала машины умерших людей

, 14:43 43

Женщина действовала по четко разработанной ею схеме, которая в какой-то момент дала сбой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

В Подольске сотрудница местного управления МВД России похищала автомобили умерших людей. Полицейский-следователь вместе с сообщниками действовала согласно четко разработанной ею схеме, передает РЕН ТВ.

Женщина искала в базе ГИБДД машины, владельцы которых скончались. После чего она вызывала эвакуатор и увозила автомобили в неизвестном направлении. Злоумышленники надеялись, что родственники не успеют обнаружить пропажу машины, принадлежавшую покойному.

Однако в очередной раз провернуть хитрую схему сотруднице полиции не удалось. Она решила угнать Nissan Murano, но выяснилось, что старый владелец продал иномарку незадолго до смерти, а новый еще не успел переоформить.

Мужчина, не обнаружив свой автомобиль, обратился в полицию. Когда эвакуатор с иномаркой остановили правоохранители, они пытались всю вину свалить на следователя, но переписка в телефоне их выдала.

По некоторым данным, когда полицейский-следователь узнала о возбуждении против нее дела, она сбежала с подельником.

Ранее эксперты выяснили, за сколько секунд угоняются авто с бесключевым доступом.

Читайте также

+9° Днём +10°
Ночью +3°
64.19
0.48 70.59
0.57
Гороскоп на 26 сентября: Скорпионы, в делах любви доверьтесь сердцу!

Последние новости

14:51
Новый флешмоб #TetrisChallenge набирает обороты в сети
14:43
Полицейский-следователь в Подмосковье похищала машины умерших людей
14:37
«Поседела после признаний Мур!» Мила Кунис удивила фанатов новой прической
14:22
В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс
14:19
Задержаны восемь исполнителей убийства депутата и его семьи в Раменском районе
14:03
«Бедные французы!» Модель Перминова показала грудь с балкона в Париже — видео

Сейчас читают

Гороскоп на 26 сентября: Скорпионы, в делах любви доверьтесь сердцу!
Фото: Виторган жестко пошутил над «превращением» Галкина в Собчак
«Походка новорожденного жирафа»: Манекенщик без штанов стал звездой подиума

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев