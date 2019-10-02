Почему звезда «Глухаря» Виктория Тарасова до сих пор не замужем?

Виктория Тарасова стала широко известна после выхода сериала «Глухарь». Ее роль начальника ОВД полковника Ирины Зиминой полюбилась зрителям. Но какова цена такой популярности? О чем жалеет актриса? Почему до сих пор она одинока? И на какой эксперимент она согласилась пойти, чтобы изменить свою жизнь? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Виктория признается, ее мечта — найти мужчину, с которым она сможет почувствовать себя слабой. Но уже долгие годы Тарасова не поддается чувствам. Артистка вспоминает, что мужчины всегда предавали ее. Первый избранник Виктории изменил актрисе и бросил, когда узнал о беременности Тарасовой. Она тяжело переживала расставание и сделала аборт.

«Мне тогда было 20 лет, я что, что-то понимала в отношениях? Но мне тогда казалось, что это семья, я как-то с детства всегда пыталась жить с семьей».

Казалось, Виктория обрела настоящее счастье с бизнесменом Михаилом Гуменом. Роман развивался стремительно, муж красиво ухаживал, дарил дорогие подарки, но все изменилось, когда Виктория забеременела. Михаил оказался не готов к семейной жизни и за месяц до рождения ребенка ушел.

«Человек, наверное, понял, что ему не нужна семья и ушел перед родами, то есть да, мы чуть не умерли при рождении. Наверное, это был первый масштабный удар, который я получила».

Любимый сын Даниил — сегодня единственный мужчина в жизни актрисы. Чтобы вырастить и поставить его на ноги, Тарасовой пришлось много работать. На личную жизнь времени совсем не оставалось. Но сейчас она вновь готова почувствовать себя настоящей женщиной.

«Когда тебе уже за 40, тебе хочется такого внимания, заботы какой-то. Чтобы человек спросил: „Чем тебе помочь, может, надо что-то сделать?“ Я же девочка все-таки».

Поэтому Виктория Тарасова решилась на грандиозный эксперимент с внешностью. Артистка готова не просто сменить имидж, но и обратиться к пластическому хирургу. Эксклюзивные кадры преображения — только в программе Пятого канала «Светская хроника».

Врач после детального осмотра и консультации предложил начать омоложение с косметической процедуры. Операция актрисе пока не требуется. Цветущий вид коже Виктории специалисты придали при помощи гиалуроновой кислоты.

Виктории просто необходим новый гардероб для свиданий. Стилист Дарья Яркая, внимательно изучив фотографии актрисы, предложила ей примерить четыре новых образа.

Длинное платье с бантом подчеркнуло прекрасную фигуру актрисы. А мягкие локоны и неброский макияж дополнили образ. Она снова почувствовала себя хрупкой и беззащитной.

«Вот платья я люблю, очень люблю, они мне идут, у меня узкая талия, поэтому платьишки все идут. Да, романтичный образ».

Поклонники актрисы гадают, почему такая интересная красивая женщина до сих пор одна?

«Требования? Мне иногда кажется, что у меня очень большие требования, иногда кажется, что у меня их вообще нет, потому что я человек души».

Всегда сильная на экране Тарасова привыкла быть такой и в обычной жизни. Специалисты брачного агентства готовы подобрать Виктории достойного кандидата.

Ольга Романив, специалист по семейным отношениям: «Мужчина ей подойдет добрый, но не эмоциональный. Например, юрист или работник полиции, потому что он будет близок ей по духу».

Виктория надежды не теряет и верит, что непременно найдется человек, который ее не предаст!

«Сейчас бы я больше хотела иметь мужа как друга, понятно, что со страстью, но еще потом, когда это закончится, чтобы остались дружеские отношения. Друг за друга в огонь, воду и медные трубы».

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