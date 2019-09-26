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  4. «Богиня любви!» Модель-провокатор Деми Роуз обнажилась в ванне с лепестками

«Богиня любви!» Модель-провокатор Деми Роуз обнажилась в ванне с лепестками

, 16:02 Фото 185

Знойная 24-летняя британская красотка подразнила фанатов «сочными» формами.

Фото: Instagram @demirosemawby

Британская модель Деми Роуз опубликовала в Instagram провокационное фото. На красочном снимке 24-летняя манекенщица позирует в ванне, наполненной лепестками цветов: розовыми, фиолетовыми, оранжевыми, красными… Потрясающая воображение фотография стала такой не только из-за необычного колористического решения, но и из-за потрясающих «сочных» форм звезды — для фотосессии Деми Роуз полностью обнажилась.

«Я люблю себя и мне достаточно нас обеих», — подписала пост знаменитость.

Instagram @demirosemawby

Поклонники знойной Деми Роуз пришли в полнейший восторг от ее «горячего» и дерзкого снимка. В комментариях фанаты на разные лады восхваляли красоту и идеальность пышных форм любимицы. Пост звезды за несколько часов набрал более 500 тысяч лайков, что неудивительно, учитывая количество подписчиков модели. На юную манекенщицу подписаны более десяти миллионов пользователей.

«Какая ты вкусная, малышка!»

«Красивая женщина! Тело, которое вы имеете — потрясающее!»

«Волшебно!»

«Это превосходно!»

«Богиня любви, какая же вы красивая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что модель и диджей Деми Роуз показала грудь и не только.

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