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Россияне не смогут жарить шашлыки и курить на балконах

, 15:47 Видео 85

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Правительство РФ одобрило изменения в правила противопожарного режима, запрещающие использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в номерах гостиниц и комнатах общежитий, сообщает ТАСС. Согласно поправкам, россияне не смогут жарить шашлыки, пользоваться свечами и курить.

Стоит отметить, что запрет на курение не распространяется на специально отведенные для этого места.

Изменения также коснутся требований к обеспечению пожарной безопасности медучреждений и кинотеатров. Палаты для тяжело больных и детей должны будут находиться на первых этажах зданий, где расположены больницы. В кинотеатрах в обязательном порядке перед сеансами зрителям напомнят о действиях в случае возникновения пожара.

Изменения в правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для россиян хотят установить единую минимальную цену на сигареты.

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