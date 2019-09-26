Россияне не смогут жарить шашлыки и курить на балконах

Правительство РФ одобрило изменения в правила противопожарного режима, запрещающие использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в номерах гостиниц и комнатах общежитий, сообщает ТАСС. Согласно поправкам, россияне не смогут жарить шашлыки, пользоваться свечами и курить.

Стоит отметить, что запрет на курение не распространяется на специально отведенные для этого места.

Изменения также коснутся требований к обеспечению пожарной безопасности медучреждений и кинотеатров. Палаты для тяжело больных и детей должны будут находиться на первых этажах зданий, где расположены больницы. В кинотеатрах в обязательном порядке перед сеансами зрителям напомнят о действиях в случае возникновения пожара.

Изменения в правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.

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