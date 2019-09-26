Внучка Елизаветы II объявила о помолвке с миллионером, который ради нее ушел из семьи

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис и миллионер Эдоардо Мапелли Моцци объявили о помолвке.

31-летняя старшая дочь среднего сына королевы Великобритании принца Эндрю и 35-летний бизнесмен были знакомы с самого детства, но романтические отношения завязались лишь осенью прошлого года — на свадьбе сестры Беатрис, принцессы Евгении в октябре прошлого года.

Однако к тому моменту Моцци не просто состоял в отношениях со своей избранницей Дарой Хуанг, с которой, к слову, он тоже был помолвлен, но у них еще и родился сын. При этом Хуанг узнала о романе отца своего ребенка, которому сейчас два года, из таблоидов.

В официальном заявлении Букингемского дворца говорится, что Беатрис и Эдоардо обручились в сентябре во время поездки в Италию, а свадьба состоится в 2020 году.

Twitter @RoyalFamily

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принцесса Беатрис собралась замуж за миллионера Моцци без разрешения Елизаветы II.