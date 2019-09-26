  1. Пятый канал
  4. Внучка Елизаветы II объявила о помолвке с миллионером, который ради нее ушел из семьи

Внучка Елизаветы II объявила о помолвке с миллионером, который ради нее ушел из семьи

, 17:29 Фото 46

Свадьба принцессы Беатрис и бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци состоится в 2020 году.

Фото: www.globallookpress.com © Andrew Parsons

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис и миллионер Эдоардо Мапелли Моцци объявили о помолвке.

31-летняя старшая дочь среднего сына королевы Великобритании принца Эндрю и 35-летний бизнесмен были знакомы с самого детства, но романтические отношения завязались лишь осенью прошлого года — на свадьбе сестры Беатрис, принцессы Евгении в октябре прошлого года.

Однако к тому моменту Моцци не просто состоял в отношениях со своей избранницей Дарой Хуанг, с которой, к слову, он тоже был помолвлен, но у них еще и родился сын. При этом Хуанг узнала о романе отца своего ребенка, которому сейчас два года, из таблоидов.

В официальном заявлении Букингемского дворца говорится, что Беатрис и Эдоардо обручились в сентябре во время поездки в Италию, а свадьба состоится в 2020 году.

Twitter @RoyalFamily

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принцесса Беатрис собралась замуж за миллионера Моцци без разрешения Елизаветы II.

Читайте также

+10° Днём +10°
Ночью +3°
64.29
0.10 70.38
-0.21
Гороскоп на 26 сентября: Скорпионы, в делах любви доверьтесь сердцу!

Последние новости

17:51
Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Москвой
17:42
Скончалась девочка, которую перед смертью пыталась спасти Жанна Фриске
17:36
Сыровар Денис Лебедев тайно проник на кастинг нового шоу Ольги Бузовой
17:29
Внучка Елизаветы II объявила о помолвке с миллионером, который ради нее ушел из семьи
17:24
Ушел из жизни советский космонавт Геннадий Манаков
17:18
Шокирующие кадры: Собаку, от голода съевшую мертвого ежа, спасают в Ленобласти

Сейчас читают

«Какая худышка!» Гузеева сбросила вес и перекрасилась в блондинку
«Шальная императрица»: Бузова попыталась сесть на шпагат в юбке, но упала
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев