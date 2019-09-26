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Шокирующие кадры: Собаку, от голода съевшую мертвого ежа, спасают в Ленобласти

, 17:18 Внимание: шокирующие кадры! 64

Животное в крайней степени истощения неравнодушные жители Тосненского района забрали у пьющего хозяина и отвезли в ветклинику.

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Фото, видео: ВКонтакте @plhelpmepeople

Собаку, съевшую от голода мертвого ежа, спасают жители Тосненского района Ленинградской области. Животное в крайней степени истощения было обнаружено на цепи во дворе одного из домовладений деревни Аннолово в бессознательном состоянии. Видео, на кадрах которого зафиксировано удручающее состояние домашнего питомца, выложено в сеть.

Неравнодушные граждане забрали пса у пьющего хозяина и отвезли в ветклинику в Колпино. В результате проведенного обследования выяснилось, что животное в течение длительного времени почти не кормили.

Жители Тосно собираются обратиться в полицию с заявлением на хозяина собаки и собирают деньги на ее лечение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у бывшей солистки «Миража» Светланы Разиной украли домашнего лиса.

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