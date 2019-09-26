  1. Пятый канал
  4. Ушел из жизни советский космонавт Геннадий Манаков

Ушел из жизни советский космонавт Геннадий Манаков

, 17:24 53

Он совершил два полета на орбитальной станции «Мир».

Фото: Gctc.ru

Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков, совершивший два космических полета на орбитальной станции «Мир», скончался в четверг, 26 сентября, на 70-м году жизни, сообщил депутат Госдумы космонавт Максим Сураев.

«Сегодня ушел из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память!» — написал парламентарий в Twitter.

Первый полет Манаков совершил в 1990 году, второй — в 1993-м. При этом он три раза выходил в открытый космос.

Суммарная продолжительность его нахождения в космосе составила 309 суток 21 час 19 минут 37 секунд.

Манаков родился 1 июня 1950 года в поселке Ефимовка Оренбургской области. В 1985 году закончил вечернее отделение Московского авиационного института по специальности «самолетостроение» и позднее был отобран для участия в программе «Буран».

Ранее 5-tv.ru вел прямую трансляцию, как корабль «Союз МС-15» с новым экипажем отправляется на МКС.

Читайте также

Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Госдума рассмотрела закон об ужесточении наказания для пьяных водителей
+10° Днём +10°
Ночью +3°
64.29
0.10 70.38
-0.21
Гороскоп на 26 сентября: Скорпионы, в делах любви доверьтесь сердцу!

Последние новости

17:51
Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Москвой
17:42
Скончалась девочка, которую перед смертью пыталась спасти Жанна Фриске
17:36
Сыровар Денис Лебедев тайно проник на кастинг нового шоу Ольги Бузовой
17:29
Внучка Елизаветы II объявила о помолвке с миллионером, который ради нее ушел из семьи
17:24
Ушел из жизни советский космонавт Геннадий Манаков
17:18
Шокирующие кадры: Собаку, от голода съевшую мертвого ежа, спасают в Ленобласти

Сейчас читают

«Какая худышка!» Гузеева сбросила вес и перекрасилась в блондинку
«Шальная императрица»: Бузова попыталась сесть на шпагат в юбке, но упала
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев