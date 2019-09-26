Ушел из жизни советский космонавт Геннадий Манаков

Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков, совершивший два космических полета на орбитальной станции «Мир», скончался в четверг, 26 сентября, на 70-м году жизни, сообщил депутат Госдумы космонавт Максим Сураев.

« Сегодня ушел из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память! » — написал парламентарий в Twitter.

Первый полет Манаков совершил в 1990 году, второй — в 1993-м. При этом он три раза выходил в открытый космос.

Суммарная продолжительность его нахождения в космосе составила 309 суток 21 час 19 минут 37 секунд.

Манаков родился 1 июня 1950 года в поселке Ефимовка Оренбургской области. В 1985 году закончил вечернее отделение Московского авиационного института по специальности «самолетостроение» и позднее был отобран для участия в программе «Буран».

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