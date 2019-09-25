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«Союз МС-15» успешно пристыковался к МКС

, 23:29 Эфирная новость 16

Последний в истории вылет с «Гагаринского старта» произошел несколько часов назад.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Мамонтов, 5-tv.ru

«Все, поехали!» на «Гагаринском старте» прозвучало в последний раз в среду, 25 сентября. Отправлением экипажа МС-15 к звездам, завершили эксплуатацию легендарной площадки номер один на Байконуре. По крайней мере на ближайшие годы.

Роскомос переходит на ракеты «Союз» новой модификации. Они крупнее, они требуют другого оборудования, они переросли «Гагаринский старт».

Площадку хотели законсервировать, сделать частью музея. Действительно, есть что посмотреть, это огромный комплекс, который в глубину даже масштабнее, чем в высоту. Да и место «намоленное». С 1957 года отсюда шли основные старты: первый спутник Земли, первый космонавт, и далее без перерывов.

Но сейчас вроде бы нашли финансирование, и «Гагаринский старт» модернизируют, он станет запасным для новых Союзов.

К этой минуте стало известно, что пилотируемый корабль «Союз МС-15» успешно пристыковался к МКС. Открытие шлюзов намечено на 00.50 уже в четверг, 26 сентября. На борт станции ступят три космонавта, среди которых первый в истории представитель Объединенных арабских эмиратов.

И все же, сегодня — особенный день. Его на Байконуре провела корреспондент МИЦ «Известия» Елена Лихоманова, чтобы запечатлеть исторические моменты революционного шага мирового космоса.

Ранее 5-tv.ru публиковал прямую трансляцию последнего старта ракеты-носителя «Союз ФГ» с космодрома «Байконур».

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