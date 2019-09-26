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Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Москвой

, 17:51 23

На борту Airbus A-220, следовавшего рейсом из Женевы, сработала система предупреждения столкновения в воздухе.

Фото: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Carsten Bockermann

Опасное сближение двух пассажирских самолетов зафиксировано в воздушном пространстве над Москвой. Как стало известно 5-tv.ru, на борту Airbus A-220 авиакомпании Swiss, следовавшего рейсом из Женевы, сработала система предупреждения столкновения в воздухе TCAS.

Инцидент произошел 25 сентября во время снижения лайнера на высоте 9083 метров. Встречный Boeing 737-300 авиакомпании NordStar следовал в горизонтальном полете на высоте 8550 метров из Москвы в Закинтос.

При этом представитель «Госкорпорации по организации воздушного движения» Николай Ивашов в беседе с РБК подчеркнул, что опасного сближения бортов и возможной вероятности столкновения не было.

«Вероятности столкновения не было. В момент срабатывания системы TCAS воздушные суда находились в разных эшелонах», — заявил Николай Ивашов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Azur Air заплатит пассажирам по 100 тысяч рублей после посадки в Барнауле.

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