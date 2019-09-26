Azur Air заплатит пассажирам по 100 тысяч рублей после посадки в Барнауле

Пассажиры, совершившего жесткую посадку Boeing 767, получили травмы из-за конструкции трапов. Это пока предварительная версия. Все детали происшествия изучают следователи, возбуждено уголовное дело.

Вечером в среду, 25 сентября, лайнер, на борту которого находились 344 человека, включая экипаж, смог приземлиться в аэропорту Барнаула только со второй попытки. При этом загорелась передняя стойка шасси. По последним данным пострадали 56 человек.

Так что же происходило на борту, выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Валентин Трушнин.

Между тем в авиакомпании Azur Air заявили, что готовы заплатить пассажирам по 100 тысяч рублей. Эти компенсации будут выплачены в счет возмещения, в том числе морального вреда.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пассажиры Boeing 767 в Барнауле получили травмы во время эвакуации по трапам.