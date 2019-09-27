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Почему не работает закон о жестоком обращении с животными

, 3:26 Эфирная новость 22

Даже реальный уголовный срок до трех лет за жестокое обращение с животными, не останавливает тех, кто хочет на них заработать.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © H. Gehlken, 5-tv.ru

Зоозащитники Петербурга требуют привлечь к ответственности хозяев лошадей, свободно разгуливающих по городу. Опасность угрожает и самим животным, и людям, с которыми они могут столкнуться.

Даже реальный уголовный срок до трех лет за жестокое обращение с животными, не останавливает тех, кто хочет на них заработать. В качестве моделей для фотосессий, игрушек — они по-прежнему приносят хороший доход владельцам. Новый закон принят еще в прошлом году, но не все профильные ведомства разработали такие нужные подзаконные акты, которые регламентируют, например, четкие правила содержания животных.

Откуда появляются беспризорные кони, брошенные частные зоопарки и сотни тысяч оставленных на улице кошек и собак? Разбирался Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о  том, как в Ленобласти спасали собаку, съевшую от голода ежа.

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