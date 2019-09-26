Видео: Тело ребенка нашли после пожара в заброшенном ресторане в Татарстане

Ребенок погиб при пожаре в заброшенном ресторане в Татарстане. Как стало известно 5-tv.ru, огонь в здании недействующего заведения общепита «Арарат» в Набережных Челнах на проспекте Сююмбике вспыхнул вечером в четверг, 26 сентября.

Очаги открытого горения наблюдались на кровле здания на площади 600 квадратных метров. Окрестности заволокло густым черным дымом. Проводилась эвакуация жителей близлежащих домов.

После ликвидации возгорания при проливке и проверке помещений здания было обнаружено тело предположительно 12-летнего ребенка. В настоящий момент устанавливается его личность и все обстоятельства произошедшего. На месте ЧП работаю все оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после пожара в хостеле в Измайлово восемь человек находятся в реанимации.