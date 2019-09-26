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  4. После пожара в хостеле в Измайлово восемь человек находятся в реанимации

После пожара в хостеле в Измайлово восемь человек находятся в реанимации

, 11:46 Эфирная новость 35

В ночь на четверг, 26 сентября, на востоке Москвы произошел пожар в Измайловском кремле, на котором этаже которого располагался хостел.

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Фото, видео: globallookpress.com - Lidia Mukhamadeeva, 5-tv.ru

В Москве ночью на четверг, 26 сентября, тушили Измайловский кремль. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении «Известий». Пожар произошел в административном здании, но на втором этаже располагался хостел. Его весь затянуло дымом.

15 человек эвакуировали, их осмотрели медики. По данным 5-tv.ru, восемь человек сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии. У них диагностировано поражение дыхательных путей и отравление угарным газом. Некоторые также получили ожоги. Одна из пострадавших находится в коме в крайне тяжелом состоянии.

Прокуратура организовала проверку по факту нарушения пожарной безопасности. Сообщается, что на место происшествия в здание на Измайловском шоссе бригады Центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи прибыли в течение восьми минут. Обстоятельства произошедшего — выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Подмосковье родители спасли ребенка из горящей квартиры, а сами погибли.

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