Пока родители веселились: пятилетний мальчик умер в раскаленном автомобиле

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

Семья назвала неожиданную причину трагедии.

Пятилетний мальчик умер в раскаленном автомобиле

Фото: 5-tv.ru

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Mirror: пятилетний мальчик умер в раскаленном автомобиле

Пятилетний мальчик скончался после того, как его обнаружили без сознания в автомобиле родителей в американском штате Аризона. Об этом сообщило Mirror.

Погибшего нашли в машине семьи после крестин другого ребенка и последующей домашней вечеринки. По версии полиции, мальчик находился внутри автомобиля при температуре около плюс 40 градусов более двух с половиной часов.

После обнаружения мальчика родственники начали проводить сердечно-легочную реанимацию, а затем спасатели доставили его в больницу. Врачи не смогли спасти ребенка.

«Ребенок находился в машине более двух с половиной часов, и все это время родители веселились и не знали, где он», — заявила прокурор округа.

Родителям мальчика предъявили обвинения в убийстве по неосторожности и жестоком обращении с ребенком. По данным полиции, он оказался в машине из-за «недопонимания» между членами семьи.

«Судя по всему, произошла какая-то недосказанность в том, кто или какой член семьи должен был забрать ребенка из машины», — сказал представитель полицейского управления.

Адвокат родителей заявила, что предъявленные обвинения не соответствуют обстоятельствам произошедшего. По ее словам, мать предполагала, что за ребенком зайдет отец, а тот попросил 14-летнего члена семьи забрать мальчика.

«Он спал, и вокруг было много всего, но это не выходит за рамки того, что сделал бы в такой ситуации нормальный человек», — сказала правозащитница.

Она также отметила, что мать сама вызвала экстренные службы и оказывала ребенку первую помощь после того, как его нашли. Разбирательство продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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