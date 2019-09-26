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Звезда сериала «Бывшие» на съемках пренебрег дублером и повредил голову

, 23:04 214

Премьера третьего сезона состоится уже 31 октября.

Фото: Instagram @shvedoff_den

Звезда сериала «Бывшие» Денис Шведов на съемках пренебрег дублером на съемочной площадке и травмировал голову. По сценарию, главный герой Шведова — психолог Илья — должен был участвовать в драке. Актер решил сыграть в этой сцене без дублера, но в какой-то момент потерял равновесие, упал на землю и ударился головой, пишет Teleprogramma.Pro.

Съемочный процесс был приостановлен, однако Денис настоял на его продолжении, и эпизод был снят заново — также без каскадера.

По мнению режиссера фильма Ивана Китаева, новый дубль вышел на «отлично».

Премьера третьего сезона состоится 31 октября. Сюжет разворачивается в реабилитационной клинике для алко- и наркозависимых, где лечится героиня — Яна. Рутинные будни исчезают, когда она начинает наблюдаться у нового психолога-консультанта Ильи. Поначалу девушка для него — очередная сложная пациентка, но постепенно врач разглядел в ней удивительного человека, и у молодых людей возникли чувства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда сериала «Взрослые дочери» актер Максим Колосов повредил на съемках роговицу глаза.

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